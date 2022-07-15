شكرا لقرائتكم خبر 50 كتابا لنشر الوسطية والفكر المعتدل بين الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح الوكيل المساعد للشؤون الفكرية والثقافية الشيخ علي النافعي أن التوعية الفكرية تنوعت في تقديم برامجها ومبادراتها خلال هذا الموسم العظيم، ومنها الجانب التقني، حيث أضافت الوكالة ممثلة في الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال نحو 50 من الكتب الالكترونية والرسائل التوعوية لشاشاتها التفاعلية بين أروقة المسجد الحرام لاستهداف القاصدين من الحجاج والمعتمرين بعدد من الإصدارات المعززة لتحصين الفكر ونشر منهج الوسطية والاعتدال.

وأفاد المدير العام للإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال الشيخ هادي المقاطي أنه ومن خلال هذه الشاشات التفاعلية تحرص الإدارة العامة لإيصال رسالة الحرمين الشريفين الفكرية والدعوية النوعية عبر إصدارات متنوعة شملت مجموعة من خطب الحرمين الشريفين والأبحاث والدراسات الصادرة من أصحاب الفضيلة خطباء الحرمين الشريفين والمختصين في جوانب تحصين الفكر.

وأضاف «أن الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال تحظى بدعم من الرئيس العام الذي زودها بعدد من مؤلفاته ككتاب (الأمن الفكري وأثر الشريعة الإسلامية في تعزيزه)، وكتاب (بلوغ الآمال في تحقيق الوسطية والاعتدال)، وكتاب (فتح الغفار في فن الحوار) وغير ذلك من المؤلفات والإصدارات التي يمكن للحاج والمعتمر تحميلها من خلال قراءة الباركود الخاص بها عبر الشاشة. كما تم توفير عدد من الشاشات التفاعلية لإثراء حاجات بيت الله الحرام عبر الوكالات النسائية بالمسجد الحرام.