رصد إصابة بجدري القرود لشخص قادم من الخارج

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وأكدت أن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، إضافة إلى حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم.وأكدت الوزارة استمرارها بأعمال الرصد والمتابعة لمستجدات مرض جدري القرود والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يجري رصدها، مشيرة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.
وأوصت الجميع باتباع الإرشادات الصحية وخاصة خلال السفر، وذلك من خلال قنواتها الرسمية، وكذلك هيئة الصحة العامة «وقاية» أو التواصل مع مركز 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص مرض جدري القرود.
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