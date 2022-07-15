شكرا لقرائتكم خبر رصد إصابة بجدري القرود لشخص قادم من الخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس الأول عن رصد حالة إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من خارج المملكة، وذلك في مدينة الرياض.

وأكدت أن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، إضافة إلى حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم.

وأكدت الوزارة استمرارها بأعمال الرصد والمتابعة لمستجدات مرض جدري القرود والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يجري رصدها، مشيرة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.

وأوصت الجميع باتباع الإرشادات الصحية وخاصة خلال السفر، وذلك من خلال قنواتها الرسمية، وكذلك هيئة الصحة العامة «وقاية» أو التواصل مع مركز 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص مرض جدري القرود.