40 ألف حاج يصلون المدينة بعد أداء المناسك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل 40387 حاجا من جنسيات متعددة إلى المدينة المنورة حتى أمس الأول بعد أدائهم مناسك الحج هذا العام، بحسب إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة. وأظهرت الإحصائية أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم، مشيرة إلى أن حجاج باكستان هم الأكثر عددا في المدينة المنورة بواقع 10096 حاجا، ثم حجاج بنجلاديش بعدد 5067 حاجا، ثم مصر بعدد 3782 حاجا، ثم اليمن 3394 حاجا ثم تركيا بعدد 2548 حاجا، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 37524 حاجا أمس الأول. وطبقا للإحصائية فقد غادر 2863 حاجا المدينة المنورة بعد الحج من بينهم 2783 حاجا جوا عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي. وسائل وصول الحجاج: 36,877حاجا قدموا برا بواسطة الحافلات 918حاجا عبر قطار الحرمين السريع 2562حاجا بمركز حجاج البر

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