مؤشر الأسهم البريطانية يغلق على ارتفاع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 1.69 %. فقد سجل المؤشر – الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية – مكاسب تعادل 119.20 نقطة، ليصل إلى 7159.01 نقطة. أخبار قد تهمك

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