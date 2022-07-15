محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها، عاجلا، لسكان منطقة نجران، بشأن طقس الساعات المقبلة، مشيرا إلى أنه من المتوقع تكون رياح نشطة وسحب رعدية.

وأوضح عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن التأثيرات المصاحبة للحالة، تتمثل في تدني مدي الرؤية في أماكن (نجران – شرورة- بدر الجنوب – ثار- حبونا- يدمة).

وذكر المركز أن بداية الإنذار اليوم الساعة (12:00) حتي الساعة ( 23:00). أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد يحذر من سحب رعدية ورياح نشطة على نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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