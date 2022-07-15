روسيا تفرض عقوبات على 384 عضوًا من البرلمان الياباني

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على 384 عضوًا من البرلمان الياباني.
ويأتي هذا ردًّا على عقوبات فرضتها اليابان على روسيا على خلفية العملية العسكرية بأوكرانيا.
وبحسب ما ذكرت “العين الإخبارية” كان رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أعلن الشهر الماضي، فرض عقوبات على روسيا.
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وقال رئيس الوزراء الياباني: إننا سنمدد نطاق حظر التصدير ليشمل الشركات العسكرية الروسية، وسنضيف 140 شخصية روسية لقائمة تجميد الأصول.
وأضاف أن الهجوم الروسي على أوكرانيا لا يمثل مشكلة لأوروبا وحدها، وعلينا أن نظهر للجانب الروسي أن هناك عواقبًا لعمليته العسكرية في أوكرانيا.
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