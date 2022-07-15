بورصة المغرب تغلقُ على ارتفاع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

‫ أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تقدما بنسبة 0.79 %، مسجلا 11.834,6 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.72 % ليستقر عند956,38 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.72 % مسجلا 884,94 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 125,36 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 614,22 مليار درهم مغربي.