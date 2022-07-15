اخبار دوليه – بالصور.. الأمير محمد بن سلمان يعقد اجتماعا مع بايدن بحضور مسؤولين من البلدين

محمد بن مسعود - الدمام - الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬يعقد‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬بايدن‭ ‬بحضور‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬البلدين‭ ‬ و تتناول‭ ‬المباحثات‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬ومناقشة‭ ‬سبل‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم

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