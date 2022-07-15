اخبار دوليه – بالصور.. الملك سلمان بن عبد العزيز يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن بقصر السلام في جدة

محمد بن مسعود - الدمام - التقى‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي،‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز،‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬السلام‭ ‬بجدة،‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي،‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬المملكة،‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬أول‭ ‬جولة‭ ‬له‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬المنصب‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2021‭.‬

وبحسب‭ ‬‮«‬واس‮»‬،‭ ‬فقد‭ ‬استقبل‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي،‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي،‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬قصر‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬جدة‭.‬

وبدأ‭ ‬بايدن‭ ‬جولته‭ ‬من‭ ‬إسرائيل،‭ ‬ثم‭ ‬ذهب‭ ‬إلى‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬إلى‭ ‬السعودية،‭ ‬وهي‭ ‬آخر‭ ‬محطة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬جولته‭ ‬بالشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬إنه‭ ‬سيسعى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجيّة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬مبنية‭ ‬على‭ ‬مصالح‭ ‬ومسؤوليات‭ ‬متبادلة‮»‬‭.‬

وكتب‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬رأي‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬سألتقي‭ ‬القادة‭ ‬السعوديين‭ ‬الجمعة،‭ ‬سيكون‭ ‬هدفي‭ ‬تعزيز‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭… ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬مصالح‭ ‬ومسؤوليّات‭ ‬متبادلة،‭ ‬مع‭ ‬التمسّك‭ ‬أيضًا‭ ‬بالقيَم‭ ‬الأميركيّة‭ ‬الأساسيّة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬بصفتي‭ ‬رئيسًا،‭ ‬من‭ ‬واجبي‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬بلدنا‭ ‬قويًا‭ ‬وآمنًا‮»‬،‭ ‬متحدثًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬عن‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬روسيا‭ ‬والتموضع‭ ‬في‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬وضع‭ ‬ممكن‮»‬‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الصين‭ ‬وضمان‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬