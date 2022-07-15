شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ورسميًا.. نجم الأهلي المصري ينتقل للدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري رحيل لاعبه إلى الدوري السعودي رسميًا اليوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر يوليو الجارى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نجم الأهلي المصري ينتقل للدوري السعودي

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإنه قرر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إعارة لاعبه والتر بواليا إلى صفوف فريق القادسية السعودي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة خاصة بعد قرار المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش ولا يرغب في استمراره في الفريق.

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أنه يوجد بند في عقد والتر بواليا يفيد البيع النهائي بعد نهاية الموسم وأحقية الشراء.

وكان بواليا قد لعب في الموسم المنصرم في صفوف فريق السيلية القطري وبعد الانتهاء من الإعارة عاد إلى الفريق مجددًا ولكن بعد قرار لجنة التخطيط وأمير توفيق مدير التعاقدات بعد الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس النادي تم الاستقرار على إعارة اللاعب من جديد إلى الدوري السعودي.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية السعودي من دعم صفوف الفريق بأكثر من لاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالى من أجل المنافسة بشدة مع الكبار في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مهارات والتر بواليا