شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. نجم مانشستر يونايتد يقترب من الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية بريطانية اليوم، مفاجأة من العيار الثقيل، حول اقتراب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الانتقال إلى الدوري السعودي، بالموسم الجديد.

لينجارد ضمن اهتمامات الدوري السعودي

وأكد ديفيد أورنستين الصحفي الموثوق عبر صحيفة "ذا أثلتيك البريطانية" اليوم الجمعة، أن الدولي الإنجليزي جيسي لينجارد لاعب الشياطين الحمر، قريب من اللعب بالدوري السعودي، بالموسم المقبل.

وتابع: "لينجارد يملك عرض خيالي من أحد الأندية السعودية براتب سنوي يبلغ 11.8 مليون دولار، ما يعادل 44.5 مليون ريال سعودي".

جيسي لينجارد

وست هام ينافس إيفرتون على ضم لينجارد

وأضاف: "اللاعب الإنجليزي، عقده انتهى داخل أولد ترافورد بنهاية يونيو الماضي، وبات يفكر في التواجد بالدوري السعودي، بعدما استقر على عدم الذهاب إلى الدوري الأمريكي".

واختتم: "لينجارد لديه عروض أخرى بجانب عرض الدوري السعودي، حيث يملك عرضين من الدوري الإنجليزي، ولكنه لم يحسم موقفه".

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق، إلى أن نادي وست هام يونايتد فتح محادثات مع لينجارد، بشأن العودة، إلى صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وأوضحت التقارير، إلى أن لينجارد لديه تجربة رائعة مع وست هام، بعدما لعب بين صفوفه على سبيل الإعارة، أما العرض الإنجليزي الثاني هو من جانب نادي إيفرتون الذي يسعى للتوقيع معه".

ولم يكن لينجارد هو اللاعب الوحيد المطلوب داخل الدوري السعودي من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولكن كان البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق، أول المطلوبين بعرض خيالي. وكانت شبكتي "tvi" و"CNN "البرتغالية، أكدوا أن رونالدو حصل على عرض من أحد أندية السعودية، سيشهد حصول مانشستر يونايتد على 300 مليون يورو نظير بيعه.

مهارات لينجارد

عرض خرافي من الدوري السعودي إلى رونالدو

وتابعت: "العرض اشتمل حصول اللاعب نفسه بموجب العقد على 250 مليون يورو على مدار موسمين، 125 مليون يورو في كل موسم، والـ20 مليون المتبقية ستكون للوساطة، ولم يتم الكشف اسم النادي".

رونالدو يرفض الدوريات العربية

وأكدت صحيفة "ريكورد البرتغالية"، أن رونالدو لا يفضل اللعب في الدوريات العربية، رغم قوة العرض المقدم له والتي تجعله يحصل على مبلغ 250 مليون يورو لمدة عامين.