شكرا لقرائتكم خبر عن 22 ألف ساعة تطوعية لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق 260 طالب وطالبة و20 قائد وقائدة من ‫كشافة تعليم المدينة المنورة‬ بمركز ‫"إيثار‬" للأعمال التطوعية 22400 ساعة تطوعية خلال 10 أيام ما قبل بداية مناسك الحج في خدمة زائري المسجد النبوي الشريف‬ من ‫ضيوف الرحمن‬ حجاج بيت الله الحرام.

كما تم وخلال نفس الفترة توزيع 20000 وجبة، و 16800 عبوة سقيا المياه ، وإيصال 5904 من الحجاج والحاجات عبر عربات الدفع اليدوي ومساعدة 5645 مستفيدا من كبار السن ، فيما انفرد فتيات الكشافة بالعناية بأكثر من 4851 من الأطفال التائهين وتوزيع عدد 2175 كرسيا لكبار السن وتنظيم ومساعدة أكثر من 2291 من النساء المستخدمات للمصاعد والسلالم الكهربائية وتوزيع عدد 2500 هدية للأطفال وذويهم من زائري المسجد النبوي الشريف وذلك خلال الأيام العشرة الماضية.

ومن المتوقع أن يزيد حجم هذا العمل وزيادة الساعات التطوعية لخدمة زائري المسجد النبوي الشريف من ضيوف بيت الله الحرام حجاج بيت الله القادمين إلى المدينة بعد أدائهم لفريضة الحج ، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.