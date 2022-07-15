شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات مركز الملك سلمان تعالج 426 بعبس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مديرية عبس بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ 426 مستفيدًا خلال الفترة من 22 حتى 28 يونيو 2022م.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 46 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 10 مراجعين، وعيادة الباطنية 141 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 6 أفراد، فيما صرفت الأدوية لـ 213 مستفيدًا.

وراجع قسم الجراحة والتضميد 10 مستفيدين، وعيادة التوعية والتثقيف شخصان, وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 91 مريضًا، ونُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.