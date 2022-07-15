محمد بن مسعود - الدمام - عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، جلسة مباحثات رسمية، بقصر السلام في جدة. الوسوم بايدن ولي العهد

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي يعقدان جلسة مباحثات رسمية بقصر السلام في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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