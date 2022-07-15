محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، على أن مؤتمر جدة الذي سيعقد في المملكة “لن يشهد مناقشة ملف التطبيع، فيما اعتبر الحديث عن ذلك محاولة للتشويش على استعادة العراق لدوره في المنطقة”.
وقال الكاظمي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد قبيل سفره إلى المملكة لحضور قمة جدة إن “مؤتمر جدة سيناقش آفاق التعاون في ملفات الطاقة والتغير المناخي والأمن الغذائي باعتباره التحدي الأكبر في العالم والمنطقة والحديث عن مناقشته لملف التطبيع غير صحيح إذ إن هذا الموضوع لن يطرح مطلقاً”، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وأضاف، أن “موقف العراق ثابت من القضية الفلسطينية وداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وما يقال من أن المؤتمر سيبحث ملف التطبيع الهدف منه التشويش على استعادة العراق لدوره في المنطقة”.
وتابع الكاظمي أن “سياسة العراق تصفير المشاكل وتحقيق التوازن في العلاقات وهو لن يكون منطلقاً لتهديد أي من دول الجوار والعراق لن يكون اليوم أو غداً في أي محور أو تحالف عسكري في المنطقة”.
وعن لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي جو بايدن الذي سيحضر قمة جدة أوضح رئيس الوزراء إنه “سيناقش ملف الاتفاقية الاستراتيجية في ملفات التعاون الصحي والاقتصادي والثقافي”.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء العراق: «مؤتمر جدة لن يناقش التطبيع مطلقا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.