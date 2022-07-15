رئيس وزراء العراق: «مؤتمر جدة لن يناقش التطبيع مطلقا»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، على أن مؤتمر جدة الذي سيعقد في المملكة “لن يشهد مناقشة ملف التطبيع، فيما اعتبر الحديث عن ذلك محاولة للتشويش على استعادة العراق لدوره في المنطقة”.

وقال الكاظمي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد قبيل سفره إلى المملكة لحضور قمة جدة إن “مؤتمر جدة سيناقش آفاق التعاون في ملفات الطاقة والتغير المناخي والأمن الغذائي باعتباره التحدي الأكبر في العالم والمنطقة والحديث عن مناقشته لملف التطبيع غير صحيح إذ إن هذا الموضوع لن يطرح مطلقاً”، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وأضاف، أن “موقف العراق ثابت من القضية الفلسطينية وداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وما يقال من أن المؤتمر سيبحث ملف التطبيع الهدف منه التشويش على استعادة العراق لدوره في المنطقة”.

وتابع الكاظمي أن “سياسة العراق تصفير المشاكل وتحقيق التوازن في العلاقات وهو لن يكون منطلقاً لتهديد أي من دول الجوار والعراق لن يكون اليوم أو غداً في أي محور أو تحالف عسكري في المنطقة”.

وعن لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي جو بايدن الذي سيحضر قمة جدة أوضح رئيس الوزراء إنه “سيناقش ملف الاتفاقية الاستراتيجية في ملفات التعاون الصحي والاقتصادي والثقافي”.