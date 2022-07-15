اخبار الخليج – وزيرة التنمية المستدامة تجري مباحثات مشتركة مع الإمارات ومصر والأردن

محمد بن مسعود - الدمام - أجرت‭ ‬سعادة‭ ‬السيدة‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬مباحثات‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬وفود‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬السياسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬المعني‭ ‬بالتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بنيويورك‭.‬

حيث‭ ‬التقت‭ ‬سعادة‭ ‬الوزيرة‭ ‬بسعادة‭ ‬السيد‭ ‬عبدالله‭ ‬ناصر‭ ‬لوتاه،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مكتب‭ ‬رئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بدولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭. ‬وأكدت‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أهميّة‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وتنمية‭ ‬القدرات،‭ ‬وبما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة،‭ ‬ويتواكب‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬والخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬الحكومية‭.‬

وهنأت‭ ‬سعادة‭ ‬الوزيرة‭ ‬حكومة‭ ‬الإمارات‭ ‬الشقيقة‭ ‬بمناسبة‭ ‬نجاح‭ ‬استعراض‭ ‬تقريرها‭ ‬الوطني‭ ‬الطوعي‭ ‬لأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭. ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬يعد‭ ‬انعكاساً‭ ‬للإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬وهي‭ ‬تعتبر‭ ‬تجربة‭ ‬متقدمة‭ ‬تستحق‭ ‬الإشادة‭ ‬والاستفادة‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مستوى‭.‬

كما‭ ‬أشادت‭ ‬الخليف‭ ‬بالتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬متقدّمة‭ ‬تعكس‭ ‬أهمية‭ ‬ترسيخ‭ ‬التعاون‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجربة‭ ‬الإماراتية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مكتب‭ ‬رئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بدولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بتوطيد‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تنمية‭ ‬القدرات‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬المعنية‭ ‬بالتنمية‭ ‬المستدامة‭. ‬مشيداً‭ ‬بالاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬المملكة‭ ‬بالأهداف‭ ‬التنموية،‭ ‬وما‭ ‬حققته‭ ‬منذ‭ ‬تقديمها‭ ‬تقريرها‭ ‬الوطني‭ ‬الطوعي‭ ‬الأول‭.‬

كما‭ ‬التقت‭ ‬سعادة‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بمعالي‭ ‬الدكتورة‭ ‬هالة‭ ‬السعيد‭ ‬وزيرة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭. ‬وأكدت‭ ‬سعادتها‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬منوّهة‭ ‬بمواصلة‭ ‬تنمية‭ ‬مسار‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬المشتركة‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬والاستفادة‭ ‬منها‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أشادت‭ ‬معالي‭ ‬الدكتورة‭ ‬هالة‭ ‬السعيد‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬مؤكّدة‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

واجتمعت‭ ‬سعادة‭ ‬السيدة‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بمعالي‭ ‬السيد‭ ‬ناصر‭ ‬شريدة‭ ‬وزير‭ ‬التخطيط‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لبحث‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬هنأت‭ ‬سعادة‭ ‬الوزيرة‭ ‬الحكومة‭ ‬الأردنية‭ ‬بنجاح‭ ‬استعراض‭ ‬تقريرها‭ ‬الوطني‭ ‬الطوعي‭ ‬لأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬خلال‭ ‬المنتدى‭ ‬السياسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬المعني‭ ‬بأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وأشادت‭ ‬الخليف‭ ‬بالخبرات‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬الحكومة‭ ‬الأردنية‭ ‬للدفع‭ ‬بتنفيذ‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وأجندة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬2030،‭ ‬وتجربتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إعداد‭ ‬التقارير‭ ‬الطوعية‭ ‬الوطنية‭ ‬المعنية‭ ‬بالأهداف‭ ‬التنموية‭. ‬مؤكدة‭ ‬أهمية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬القدرات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬بما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وانجازاتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬ضمن‭ ‬التقرير‭ ‬الطوعي‭ ‬المقبل‭ ‬للمملكة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬معالي‭ ‬السيد‭ ‬ناصر‭ ‬شريدة‭ ‬وزير‭ ‬التخطيط‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بالتعاون‭ ‬البنّاء‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭. ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬اهتمامه‭ ‬بتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إعداد‭ ‬التقارير‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بمؤشرات‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬