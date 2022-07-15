اخبار الخليج – وزيرة التنمية المستدامة تجري مباحثات مشتركة مع الإمارات ومصر والأردن

محمد بن مسعود - الدمام - أجرت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة مباحثات مشتركة مع وفود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك خلال مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في الأمم المتحدة بنيويورك.
حيث التقت سعادة الوزيرة بسعادة السيد عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة. وأكدت خلال اللقاء أهميّة تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة في مجال البرامج والمشاريع المتعلقة بتبادل الخبرات وتنمية القدرات، وبما يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة، ويتواكب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والخطط والبرامج الحكومية.
وهنأت سعادة الوزيرة حكومة الإمارات الشقيقة بمناسبة نجاح استعراض تقريرها الوطني الطوعي لأهداف التنمية المستدامة للمرة الثانية. لافتة إلى أن هذا النجاح يعد انعكاساً للإنجازات التي حققتها الدولة في شتى المجالات، وهي تعتبر تجربة متقدمة تستحق الإشادة والاستفادة منها على أكثر من مستوى.
كما أشادت الخليف بالتعاون الوثيق بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما وصل إليه من مستويات متقدّمة تعكس أهمية ترسيخ التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من التجربة الإماراتية في هذا المجال.
من جانبه، أعرب مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة عن سعادته بتوطيد التعاون مع مملكة البحرين وتعزيز الاستفادة من البرامج المتخصصة في مجال تنمية القدرات وتبادل الخبرات المعنية بالتنمية المستدامة. مشيداً بالاهتمام الكبير الذي توليه المملكة بالأهداف التنموية، وما حققته منذ تقديمها تقريرها الوطني الطوعي الأول.
كما التقت سعادة وزيرة التنمية المستدامة بمعالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وأكدت سعادتها عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، منوّهة بمواصلة تنمية مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.
وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال البرامج والمشاريع المشتركة وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال والاستفادة منها.
من جانبها، أشادت معالي الدكتورة هالة السعيد بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مؤكّدة الحرص على تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، خاصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واجتمعت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة بمعالي السيد ناصر شريدة وزير التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لبحث فرص التعاون المشترك في مجال التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء هنأت سعادة الوزيرة الحكومة الأردنية بنجاح استعراض تقريرها الوطني الطوعي لأهداف التنمية المستدامة للمرة الثانية خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بأهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة.
وأشادت الخليف بالخبرات المتقدمة التي تتمتع بها الحكومة الأردنية للدفع بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأجندة الأمم المتحدة 2030، وتجربتها في مجال إعداد التقارير الطوعية الوطنية المعنية بالأهداف التنموية. مؤكدة أهمية الاستفادة من هذه التجربة المتميزة في تطوير القدرات الوطنية في هذا المجال، بما يساهم في إبراز جهود مملكة البحرين وانجازاتها في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن التقرير الطوعي المقبل للمملكة.
من جانبه أشاد معالي السيد ناصر شريدة وزير التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالتعاون البنّاء بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. معرباً عن اهتمامه بتبادل الخبرات في مجال إعداد التقارير الدولية المعنية بمؤشرات التنمية المستدامة.
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