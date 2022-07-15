مرور القصيم يعلن صيانة الطريق الدائري الشرقي في بريدة وإغلاق كلي قبل تقاطع الفروسية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

أعلنت إدارة مرور منطقة القصيم، بالتنسيق مع فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، موعد البدء بأعمال الصيانة في طريق الأمير محمد بن سلمان (الطريق الدائري الشرقي) في بريدة باتجاه الجنوب.

وقالت إنه سيتم البدء في التنفيذ من فجر يوم السبت الموافق 16-07-2022م ولمدة 5 ساعات.