بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ 4.060 مستفيدا خلال أسبوع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ4.060 مستفيدا خلال الفترة من 22 حتى 28 يونيو 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 412 مستفيدا، وعيادة الباطنية 292 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 78 مستفيدا، وقسم الجراحة والتضميد 83 مستفيدا، وعيادة المصابين بالأوبئة 164 مريضا، وعيادة الإحالة الطبية مريضان، وعيادة الأطفال 215 طفلا، وقسم التوليد 5 مرضى، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.249 مريضا، واستفاد من قسم الأشعة 5 أشخاص، وأجريت 306 فحوصات مخبرية، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف 1.249 مراجعا.

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 491 فردا ، وقسم نقل الدم 3 أشخاص، فيما جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.