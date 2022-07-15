الأمير محمد بن سلمان يعقد اجتماعا مع بايدن بعد قليل بحضور مسؤولين من البلدين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

يعقد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ـ حفظه الله ـ بعد قليل، اجتماعا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي يزور المملكة حاليا، بحضور مسؤولين من البلدين.

استقبل ـ قبل قليل ـ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة اليوم، فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصل فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جدة، اليوم، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تستمر يومين، يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ.

وكان في استقبال فخامته في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية (الوزير المرافق).

كما كان في استقباله، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالمملكة مارتينا سترونغ، والقنصل العام الأمريكي بجدة فارس أسعد.