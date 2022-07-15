شكرا لقرائتكم خبر عن 372 مستفيدًا من خدمات مركز الأطراف الصناعية بمأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة مأرب خدماته الطبية المتنوعة لـ372 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر يونيو 2022 م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقُدم خلال المشروع 380 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 83 % ونسبة الإناث 17%، بينما شكلت نسبة النازحين 90 % والمقيمين 10 % من إجمالي المستفيدين، فيما جرى تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ71 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية.

كما جرى تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 301 مريض. يأتي ذلك امتدادا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.