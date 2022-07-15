أخضر اليد الشاب يدشن مشاركته الآسيوية بمواجهة إيران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

يدشن المنتخب السعـودي لكرة اليـد لدرجة الشباب غداً مشاركته في البطولة الآسيوية الـ17 لمنتخبات الشباب، التي انطلقت منافساتها اليوم في مملكة البحرين، وتستمر عشرة أيام بمشاركة ثمانية منتخبات والمؤهلة إلى بطولة العالم للشباب التي ستقام في ألمانيا واليونان 2023م.

وسيبدأ الأخضر مشواره في البطولة بمواجهة منتخب إيران عند الرابعة مساءً، على صالة مدينة خليفة الرياضية بالبحرين، وذاك ضمن المجموعة الأولى التي تضم بجوارهما منتخبي الكويت وكوريا الجنوبية، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات: البحرين واليابان والهند وأوزبكستان.

من جهـة أخـرى، اجتمع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، فاضل آل نمر مع الجهازين الفني والإداري واللاعبين بحضـور رئيس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات والتدريب فاخـر غاشي، بهدف الاطمئنان على سير البعثة وجاهزية اللاعبين لمواجهة الغد أمام إيران.

وخضع الأخضـر الشاب لحصة تدريبية اليوم صالة الاتحاد البحريني في مدينة أم الحصم، التي امتدت لـ 60 دقيقة، شملت تطبيق بعض الخطط التكتيكة في الجانبين الدفاعي والهجومي بحضور أفراد البعثة كافة.