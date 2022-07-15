منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الدفعة الأولى من الحجاج العراقيين المغادرين

محمد بن مسعود - الدمام - أمين مجلس التعاون: قمة جدة فرصة لتبني فهمًا مشتركًا للتعامل مع تحديات الأمن الاستقرار ومنهجًا للعمل والتعاون في مجالات التنمية والازدهار

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