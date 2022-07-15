بالفيديو.. أمير مكة الأمير خالد الفيصل في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي في مطار الملك عبد العزيز

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز في جدة، طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، القادم في زيارة إلى المملكة تستمر ليومين.

وكان أمير مكة الأمير خالد الفيصل، وسفيرة المملكة لدى واشنطن في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي جو بايدن في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وفي زيارة ناجحة من قبل أن تبدأ، وذلك لعدة مؤشرات أولية أولها ثبات موقف المملكة تجاه القضايا الأساسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

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وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ جولته الشرق أوسطية والتي تتسم بكونها في غاية الحساسية، حيث وصل إلى الأراضي المحتلة الأربعاء، ليصل اليوم الجمعة إلى المملكة على متن الطائرة الرئاسية “إيرفورس وان”.

وتستعد مدينة جدة، لاستقبال القمة الخليجية العربية، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، واستكملت التجهيزات بمقر انعقاد القمة، بفندق ريتز كارلتون، وتوافد المسؤولون والإعلاميون لحضور اللقاء.

وتستضيف المملكة قمة خليجية عربية، بحضور دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مصر والعراق والأردن، ويصل الرئيس الأمريكي إلى أراضي المملكة عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي، ثم ينتقل إلى قصر السلام.

ويلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي، وتعقد جلسة مباحثات، يعقبها توقيع عدد من الاتفاقيات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، قبيل انعقاد القمة التي تجرى يوم غد السبت.