الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل إلى جدة

محمد بن مسعود - الدمام - وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الصالة الملكية في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، منذ قليل.
وقالت قناة الإخبارية إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيستقبل الرئيس الأميركي بايدن في قصر السلام في جدة.
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