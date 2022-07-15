المتحف الدولي للسيرة النبوية يستقبل ضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
يستقبل المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة ضيوف الرحمن بعد أن أدوا مناسك الحج لهذا العام 1443هـ بكل يسر وسهولة وأمن وأمان، للاطلاع على أقسام وقاعات المعرض الذي يقع بمحاذاة الساحات الجنوبية للمسجد النبوي.
ويُقَدِّمُ المتحف تعريفًا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وآدابه الكريمة وأخلاقه العظيمة وشريعته السمحة، عبر أحدث وسائل العرض والتقنيات، بجميع اللغات العالمية لنشر رسالة الرحمة والحب والوسطية والعدل والتسامح.
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