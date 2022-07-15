شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي يُشعل الصراع بين 3 أندية سعودية للحصول على خدماته والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت تقارير صحفية سعودية اليوم، عن وجود صراع بين ثلاثة أندية سعودية للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت التقارير، إلى اقتراب عبد الله حسون ظهير أيمن أهلي جدة، من الرحيل عن صفوف فريقه بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.



- حسون على رأس اهتمام ثلاث أندية سعودية

حسون



وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن حسون يتواجد ضمن اهتمامات أندية ضمك والفيحاء والتعاون، من أجل الحصول على توقيعه.

وأضافت: "الأندية الثلاثة دخلوا في مفاوضات رسمية مع وكيل عبد الله حسون، من أجل معرفة متطلباته للرحيل بالموسم الجديد".



- حسون يقترب من الرحيل عن الأهلي مجانًا



وتابعت: "حسون عقده ينتهي مع الراقي مع بداية يناير المقبل، وبالتالي يحق له التوقيع مع أي نادي في صفقة انتقال حر بالوقت الحالي".

واختتمت: "نادي ضمك يعد الأقرب للتوقيع مع اللاعب، خاصةً أن مفاوضاته أصبحت متقدمه معه ومع وكيل أعماله، بالصيف الجاري".



- أهلي جدة يلعب بدوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه



ومن المقرر أن يلعب أهلي جدة، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، عقب هبوطه، بعد احتلال المركز الخامس عشر، في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.



وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق، إلى أن نادي ضمك وضع الرتوش الأخيرة في اتفاقه مع حسون وأنهى كافة بنوده الشخصية، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة المحتملة خلال ساعات قليلة.

ويعتبر حسون واحد من أبناء نادي أهلي جدة السعودي، والذي لعب في صفوفه منذ أن كان ناشئًا وتم تصعيده للفريق الأول في عام 2018.

ولعب الظهير الأيمن الشاب، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، في الفترة من يناير إلى يونيو 2022، على سبيل الإعارة.