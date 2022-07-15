شكرا لقرائتكم خبر عن سانتو يورط إدارة الاتحاد بضم 6 صفقات جديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن ورطة لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بطلها نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.



سانتو مدربًا لاتحاد جدة

وكان نونو سانتو، تولى المهام الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحادجدة، بعد رحيل كوزمين كونترا، المدير الفني السابق للعميد، عقب فشل حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

استعدادات الاتحاد للموسم الجديد

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة استعداداته للموسم الجديد خلال الفترة من 20 وحتى 22 يوليو، قبل السفر إلى خوض معسكر في النمسا يوم 23.



سانتو يطلب ضم 6 صفقات

وأوضحت صحيفة "المواطن"، أن البرتغالي نونو سانتو طالب إدارة الاتحاد بالتعاقد مع 6 صفقات جديدة حسب احتياجات الفريق.

وأكدت أن سانتو، أبلغ إدارة اتحاد جدة برغبته في تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بضم 6 لاعبين جدد، في مراكز محددة.

وأشارت إلى أن سانتو طلب التعاقد مع ظهير أيسر، لاعب محور، لاعب جناح، حارس مرمى لديه القدرة على البناء من الخلف، ولاعب بديل للبرازيلي هنريكي، ولاعب محور رقم 6 تقليدي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قريبًا من تحقيق لقب كأس الأمير محمد بن سلمان في نسخته الماضية، بعدما كان متصدرًا لجدول الدوري.

وتعثر اتحاد جدة في الجولات الأخيرة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين، لينجح نظيره الهلال في خطف اللقب في الجولة الأخيرة.