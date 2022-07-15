شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يوجه طلب إلى اتحاد جدة بعد أزمته مع الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم، عن طلب طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى إدارة نادي اتحاد جدة قبل تفعيل عقده.

- الزمالك يفشل في تجديد عقد طارق حامد

وانتهى عقد طارق حامد مع القلعة البيضاء بشكل رسمي بنهاية الشهر الماضي، ولم يتم التوصل لاتفاق بين الطرفين حول استمراره أو التجديد.

وأشارت التقارير، إلى أن نادي الزمالك يرفض التفريط في خدمات حامد، قبل نهاية الموسم الجاري ما دفعه للتواصل مع إدارة النادي السعودي للوصول إلى حلول ودية.



- حامد يطالب اتحاد جدة بتأجيل انضمامه



وتابعت: "اللاعب المصري، يبحث مع اتحاد جدة تأجيل انضمامه، حتى نهاية أغسطس المقبل الذي يشهد انتهاء الموسم الكروي في مصر".

وأضافت: "طلب اللاعب جاء من أجل إنهاء إجراءات الانتقال دون مشكلات مع إدارة نادي الزمالك، خاصةً بعدما هدد النادي المصري بتقديم شكوى رسمية ضد اللاعب إلى الاتحاد الدولي فيفا حال رحيله قبل انتهاء عقده".



- طارق حامد يعرض التنازل عن مستحقاته للرحيل عن الزمالك



واختتمت: "طارق حامد عرض على القلعة البيضاء، التنازل عن جزء من مستحقاته المالية مقابل الرحيل في الوقت الحالي، وإتمام انتقاله للدوري السعودي، خاصةً أنه وقع عقود انتقاله لمدة 3 مواسم مقابل 6 ملايين دولار".

من ناحية أخرى، أكدت التقارير أن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني الجديد، يتحفظ على صفقة حامد، وعرض على الإدارة، إعارة اللاعب المصري لأحد الأندية السعودية في الموسم المقبل.

وأشارت التقارير، إلى أن طلب سانتو جاء من أجل رغبته في متابعة اللاعب عن قرب مع أحد الأندية، قبل حسم مصيره سواء بعودته أو رحيله نهائيًا.