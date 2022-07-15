اخبار الخليج – سفارة فرنسا تحي اليوم الوطني لفرنسا.. «يوم الباستيل»

محمد بن مسعود - الدمام - اقامت سفارة جمهورية فرنسا لدى مملكة البحرين احتفالية بمناسبة اليوم الوطني لفرنسا -الذكرى 233 ليوم الباستيل- في فندق الدبلومات راديسون بلو، بحضور مسؤولين رسمين وسفراء دول عربية واجنبية ورجال اعمال وصحافيين .

وقد القى السفير الفرنسي لدى المملكة جيروم كوشارد كلمة اشاد فيها بالعلاقات العريقة مع مملكة البحرين في مختلف المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والحضارية.

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