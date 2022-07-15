بوتين يقيل رئيس وكالة الفضاء الروسية

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، قرارًا، بإعفاء دميتري روغوزين من منصب المدير العام لوكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”.

فيما وافق بوتين على تعيين نائب رئيس الوزراء، يوري بوريسوف، مديرًا عامًا لوكالة الفضاء الروسية، بعد إعفائه من منصبه، وجرى تعيين دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي بمنصب نائب رئيس الوزراء.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، وافق مجلس الدوما الروسي، في وقت سابق اليوم، على تعيين مانتوروف في منصب نائب رئيس الوزراء.

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كان الرئيس الروسي قد أصدر الأسبوع الماضي، مرسومًا، يقضي بتسريع إجراءات منح الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين، وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر على بدء الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا.

ويقضي المرسوم بإعطاء “جميع مواطني أوكرانيا.. الحق في تقديم طلب الحصول على جنسية الاتحاد الروسي بموجب تسهيل في الإجراءات”.