محمد بن مسعود - الدمام - يصل بعد قليل الرئيس الأمريكي حو بايدن إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة قادماً من تل أبيب . وسيلتقي بايدن بخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز عند الساعة 6:15 مساءً في قصر السلام الملكي كما يعقد اجتماع عمل مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عند الساعة 6:45 مساءً.

كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر .. بعد قليل وصول طائرة الرئيس الأميركي بايدن إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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