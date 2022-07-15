قرار عاجل.. البحرين تسمح لجميع مواطني دول مجلس التعاون بالدخول ببطاقة الهوية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بمملكة البحرين، عن السماح لجميع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالدخول إلى مملكة البحرين عبر المنافذ كافة باستخدام بطاقة الهوية أو جواز السفر بدون أية إجراءات مسبقة.
وأوضحت أن ذلك يأتي ذلك تماشيًا مع استئناف دول مجلس التعاون استخدام بطاقة الهوية في التنقل بين دولها.
وأكدت أن هذا التسهيل يشمل السماح بانتقال مواطني مملكة البحرين إلى جميع دول مجلس التعاون.
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وأشارت إلى أن هذه التسهيلات، تأتي في إطار تسهيل إجراءات السفر والتنقل بين الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورعاية مصالحهم وعوائلهم الكريمة، وفي ظل ما يجمعهم من أواصر الدم والنسب ووشائج القربى ووحدة الدين واللغة والهدف والمصير المشترك.
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