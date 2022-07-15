مصر: شاهد.. تعذيب وحشي لفتاة بالإسماعيلية بعد تقييدها بالحبال والتناوب على ضربها بالعصا

محمد بن مسعود - الدمام - أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة غضب واسعة في مصر، إذ يظهر قيام شخصين بالتعدى بالضرب المبرح على فتاة مقيدة بالحبال داخل أحد المساكن بالإسماعيلية.

وكشفت الأجهزة الأمنية في مصر ملابسات الفيديو، إذ تبين قيام زوج شقيقتها وشقيقها الصغير بالتعدى على المجنى عليها بالضرب عقب تقييدها بالحبال بتحريض من والدتها وخالها إثر اعتياد المجنى عليها ترك مسكنها، كما تبين قيام شقيقة المجني عليها بتصوير واقعة التعدى على شقيقتها بقصد تأديبها، بحسب الوطن المصرية.

وبينت التحريات أن تلك الواقعة قد حدثت فى غضون عام 2021، وأنه خلال الأيام الماضية حدث خلاف عائلي بين خال المجنى عليها وأسرتها فقام المذكور على إثرها بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى انتقامًا منهم.

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ويظهر الفيديو المتداول فتاة حليقة الرأس، مقيدة بالحبال يتناوب على ضربها بالعصا شخصين أحدهما طفلًا بينما تستغيث الفتاة لتركها دون فائدة واستمر الفيديو نحو دقيقتين ونصف.