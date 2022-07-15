البورصة الباكستانية تغلق على تراجع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.65 %، ما يعادل 274 نقطة، ليصل عند مستوى 42074 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 77.316.776 سهماً، تمثّل أسهم 355 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 117 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 215 شركة، واستقرت قيمة أسهم 23 شركة. أخبار قد تهمك

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