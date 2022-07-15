أمريكا.. شاهد: رجل يتبادل إطلاق النار مع مسلحين حاولا سرقته في وضح النهار

محمد بن مسعود - الدمام - نجح رجل أمريكي في التصدي لمهاجمين مٌسلحين ، حاولا سرقته في وضح النهار بأحد شوارع منطقة فيلادلفيا الأمريكية ، الأثنين الماضي .
ونشرت صحيفة ” الديلي ميل ” ، مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض رجل يبلغ من العمر ” 46 عاما ” لهجوم من قبل مهاجم خرج من سيارة وحاول سرقته بإخراج متعلقاته منه .
وأظهر الفيديو أن الضحية قام بتثبيت مهاجمه على الأرض ، وأخذ بندقيته بعيدًا قبل أن يتمكن المهاجم من التصويب.
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وأبان الفيديو ، خروج لص ثان من السيارة لمساعدة شريكه ، ثم انخرطت الضحية واللص الثاني في تبادل لإطلاق النار ، حيث تعرض الضحية للإصابة بكاحله ، وفر اللصان قبل ضبطهما .
وأعلنت شرطة فلادلفيا ، أنه تم نقل الضحية إلى مستشفى جيفرسون توريسديل وأدرجت في حالة مستقرة ، فيما جاري ضبط المهاجمان .
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