أمريكا.. شاهد: رجل يتبادل إطلاق النار مع مسلحين حاولا سرقته في وضح النهار

محمد بن مسعود - الدمام - نجح رجل أمريكي في التصدي لمهاجمين مٌسلحين ، حاولا سرقته في وضح النهار بأحد شوارع منطقة فيلادلفيا الأمريكية ، الأثنين الماضي .

ونشرت صحيفة ” الديلي ميل ” ، مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض رجل يبلغ من العمر ” 46 عاما ” لهجوم من قبل مهاجم خرج من سيارة وحاول سرقته بإخراج متعلقاته منه .

وأظهر الفيديو أن الضحية قام بتثبيت مهاجمه على الأرض ، وأخذ بندقيته بعيدًا قبل أن يتمكن المهاجم من التصويب.

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وأبان الفيديو ، خروج لص ثان من السيارة لمساعدة شريكه ، ثم انخرطت الضحية واللص الثاني في تبادل لإطلاق النار ، حيث تعرض الضحية للإصابة بكاحله ، وفر اللصان قبل ضبطهما .

وأعلنت شرطة فلادلفيا ، أنه تم نقل الضحية إلى مستشفى جيفرسون توريسديل وأدرجت في حالة مستقرة ، فيما جاري ضبط المهاجمان .