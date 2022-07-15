اخبار دوليه – بالصور.. الرئيس الأمريكي يؤكد التزامه تجاه هدف حل الدولتين.. ويعلن مساعدات إضافية للفلسطينيين تبلغ 200 مليون دولار

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التزامه تجاه هدف حل الدولتين لم يتغير، مؤكدا أنه الطريق الأفضل لتحقيق قدر متساو من الأمن والازدهار والحرية والديمقراطية للفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال بايدن، في كلمته خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم، «أشرف بتواجدي معكم اليوم بصفتي رئيس الولايات المتحدة، ونستطيع أن نعتبر أنفسنا من أوائل المؤيدين لحل الدولتين».

وتابع بايدن «بينما أقف معكم اليوم، الآن كرئيس للولايات المتحدة، إن التزامي تجاه هدف حل الدولتين لم يتغير»، مضيفا أن حل الدولتين سيظل الطريق الأفضل لتحقيق قدر متساو من الأمن والازدهار والحرية والديمقراطية للفلسطينيين وكذلك الإسرائيليين.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الشعب الفلسطيني يستحق دولة لأنفسهم مستقلة لديها مقومات البقاء؛ مشيرا إلى ضرورة وجود دولتين لشعبين يعيشون جنبا إلى جنب في سلام وأمن.

وأوضح بايدن أن حزن وضيق الشعب الفلسطيني يمكن الشعور به في الولايات المتحدة، لافتا إلى أن بلاده لم تتخل أبدا عن العمل من أجل السلام، منوها بضرورة وجود أفق سياسي يستطيع أن يراه الشعب الفلسطيني أو على الأقل أن يشعر به مؤكدا على ضرورة عدم ترك اليأس أن يسلب منا المستقبل الذي عمل من أجله الكثيرون لمدة طويلة.

وأضاف بايدن أنه حتى وإن لم تكن الظروف مواتية في اللحظة الحالية لإعادة بدء المفاوضات فإن الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية الحالية لن تتخلى عن تقريب الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأعرب عن إيمانه أنه في اللحظة الحالية بينما تحسن إسرائيل علاقاتها مع جاراتها في المنطقة، فإنه من الممكن أن يتم تسخير هذا الزخم لبث الحيوية في عملية السلام بين الشعب الفلسطيني والإسرائيليين.

وأعلن الرئيس الأمريكي أن بلاده ستقدم مساعدات إضافية للفلسطينيين تبلغ 200 مليون دولار من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لمواصلة العمل وتقديم يد العون للفئات الضعيفة من الفلسطينيين، خاصة الأطفال.

كما كشف عن قراره، الذي قد اتخذه في وقت سابق الشهر الجاري، وأعلنه اليوم بتقديم 100 مليون دولار من أجل خدمات الرعاية الصحية، من بينها شبكة الاتصال بين المستشفيات في جميع أنحاء القدس.

وأضاف بايدن أنه حان الوقت لتعزيز المؤسسات الفلسطينية لتحسين الأمور المتعلقة بالحكام والشفافية والامكانيات وإطلاق العنان لإمكانيات الشعب الفلسطيني للانخراط بقوة في المجتمع المدني، مشددا أن كل هذا العمل بالغ الأهمية للمساعدة في بناء المجتمع ودعم النجاح لضمان مستقبل ديمقراطي فلسطيني مستقر، كما أكد أن الولايات المتحدة تعمل مع المسئولين الفلسطينيين في كل خطوة تتعلق بذلك.

وقال بايدن «لا يمكننا الانتظار حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام أو أي أمر يجب حله أو تلبيته يتعلق باحتياجات الشعب الفلسطيني وأن يكون موجودا في الوقت الحالي»، مؤكدا أن السبيل الأفضل لإشعال شعلة الأمل هو التوضيح بأن الأمور يمكنها أن تكون أفضل.

كما أشار بايدن إلى أن المعونات شملت مساعدات إنسانية موجهة للفلسطينيين اللاجئين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.