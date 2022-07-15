تعرف على أجواء أول قمة “سعودية أمريكية” قبل 77 عامًا

محمد بن مسعود - الدمام - جمعت أول قمة سعودية أمريكية، بين الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت الرئيس الثاني والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على متن البارجة الأمريكية يو إس إس كوينسي في البحيرات المرة بقناة السويس، وشهدت تلك القمة تطورًا في العلاقات التاريخية بين البلدين وتبادل المنافع المشتركة.

وقد عقد ذلك اللقاء في الرابع عشر من فبراير 1945، بعدما ضعفت قوى الحرب العالمية الثانية وباتت على مشارف النهاية، وتزايد الضغط على طلب النفط في أوروبا، وبدأ التخطيط لمرحلة إعادة الإعمار ونشر الأمن في العالم وخصوصًا دول المنطقة، وهو ما دعا الرئيس الأمريكي لمراسلة الملك عبدالعزيز وإبداء الرغبة في الالتقاء به، نظرًا لأهمية المملكة ودورها سياسيًا واقتصاديًا، وهو الأمر الذي أدركه الرئيس روزفلت مبكرًا، وقوبل طلبه بالموافقة، لكونه يهدف لمناقشة الملفات في الشرق الأوسط آنذاك كملفات سوريا وفلسطين ولبنان.

يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية الأمريكية السعودية بدأت منذ 1940، وفى شهر مارس من العام 1949، تحولت الجمعية الأمريكية في جدة إلى سفارة، وقدم ريفز تشايلدز أوراق اعتماده كسفير مفوض فوق العادة، وفى سبتمبر 1984، تم رفع مكتب الارتباط الأمريكي في الرياض إلى رتبة السفارة.

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ومنذ ذلك الوقت حتى يومنا الحالي؛ قام 12 رئيسًا أمريكيًا بزيارة السعودية لتعزيز العلاقات بين البلدين.