دراسة تكشف أن التهاب الحلق هو أكثر أعراض كورونا شيوعاً

محمد بن مسعود - الدمام - يعدّ التهاب الحلق أبرز الأعراض الشائعة من مرض كوفيد-19، وفقاً لبيانات جمعت من 17500 شخص، ثبتت إصابتهم بالفيروس في بريطانيا.

ومن الأعراض الشائعة جداً أيضاً، الصداع وانسداد الأنف والسعال.

وكانت درجة الحرارة المرتفعة أو الحمى، وفقدان حاستي الشم أو التذوق، من بين الأمور التي تصنفها هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، على أنها أعراض محتملة بارزة للإصابة بكوفيد-19، ولكنها أقل شيوعاً.

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وسجّلت الهيئة أعراضاً شائعة أخرى، مثل تغير الصوت، والعطس، والإرهاق، وآلام العضلات، والدوار.