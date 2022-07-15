42 طالبا يشاركون في مسابقة الهاكثون الخليجي الافتراضي

وهذا البرنامج مبني على وثيقة الذكاء الاصطناعي للتعليم ومنصة الذكاء الاصطناعي الإلكترونية على بوابة المكتب, المعد من الفريق المتخصص بتكليف من المكتب. وسوف يستمر المعسكر والبرنامج التدريبي مدة ثلاثة أسابيع خلال الفترة من 16يوليو إلى 4أغسطس يليها مسابقة الهاكثون من 15 أغسطس إلى 18 أغسطس.
وفي هذا الصدد أكد المدير العام للمكتب أن تلك الوثيقة ستسهم في نشر تجارب الدول الأعضاء في مجال الذكاء الاصطناعي في التعليم وإيجاد مجتمعات ممارسة في هذا المجال وبناء الخبرات البينية ونشر مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتعزيزها في الدول الأعضاء بالمكتب من خلال نقل أفضل التجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال’ وفي ضؤ القراءات المستقبلية من المتوقع توظيف أكثر للذكاء الاصطناعي في المجالات التعليمية ومواءمة المحتوى التعليمي Adaptive Learning بما يتناسب وتفاعل المتعلمين.
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