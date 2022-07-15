اخبار الخليج – وفاة الرائد سعد ناصر الهزاني بحادث مروري أليم

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محمد بن مسعود - الدمام - توفي الرائد سعد ناصر الهزاني القائم بأعمال رئيس شعبة شرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة محافظة العاصمة اليوم الجمعة، إثر حادث مروري أليم وقع ما بين مركبتين وشاحنة.
وجاء في التفاصيل أن «شاحنة» متوقفة في المسار الأوسط على شارع الشيخ خليفة بن سلمان باتجاه مدينة حمد، وصادف ذلك مرور الفقيد الهزاني، فاصطدم بالشاحنة المتوقفة ثم اصطدم بمركبة أخرى.
وقالت وزارة الداخلية على منصة «تويتر»: وفاة شخص إثر حادث مروري بين عددمن المركبات على شارع خليفة بن سلمان باتجاه مدينة حمد، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها في الموقع.
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