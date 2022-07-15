اخبار الخليج – السماح لجميع مواطني دول مجلس التعاون بدخول البحرين ببطاقة الهوية

محمد بن مسعود - الدمام - تعلن شئون الجنسية والجوازات والإقامة بمملكة البحرين، عن السماح لجميع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالدخول إلى مملكة البحرين عبر كافة المنافذ باستخدام بطاقة الهوية او جواز السفر بدون أية إجراءات مسبقة يأتي ذلك تماشياً مع استئناف دول مجلس التعاون باستخدام بطاقة الهوية في التنقل بين دولها، كما يشمل هذا التسهيل السماح بانتقال مواطني مملكة البحرين الى جميع دول مجلس التعاون.

تأتي هذه التسهيلات في اطار تسهيل اجراءات السفر والتنقل بين الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورعاية مصالحهم وعوائلهم الكريمة، وفي ظل ما يجمعهم من أواصر الدم والنسب ووشائج القربى ووحدة الدين واللغة والهدف والمصير المشترك.