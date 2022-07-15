“المرور” يتفاعل مع شكوى ضد سائق قاد سيارته بشكل متهور داخل شارع ضيق في الدمام

محمد بن مسعود - الدمام - تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع مقطع فيديو متداول على “تويتر”، يشتكي فيه أحد الأشخاص من قيادة أحد السائقين لسيارته بتهور في أحد الأحياء السكنية .

وقال صاحب الشكوى: “سائق متهور داخل حي سكني في الدمام بينما الناس خروج من صلاة المغرب في شارع ضيق، يقوم بتجاوزي بطريقة خطيرة كاد يصدمني عمدًا، واستمر بمضايقتي حتى عند إشارة المرور والانحراف عمدًا لصدمي”.

ورد حساب “المرور” على الشكوى، :”نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم رفع ملاحظتكم للقسم المختص”.

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وقبل أيام، انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، لقائد شاحنة على الطريق السريع يسير بسرعة كبيرة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأظهر المقطع، الذي وثقه أحد السائقين، أنه بينما كانت تسير المركبات قرر قائد شاحنة فجأة الدوران، مما كاد أن يعرض حياته وقائدي المركبات للخطر.

وقال السائق الذي وثق الفيديو: ”الرجاء اتخاذ اللازم حيال هذا التصرف الجنوني والخطر.. رقم اللوحة موجود ويمكن تزويدكم به عبر الخاص”.

من جانبها، تفاعلت المديرية العامة للمرور، مع المقطع قائلة: سيتم التواصل معكم عبر الرسائل الخاصة. يسعدنا تواصلك”.

وفي وقت سابق، أطلقت الإدارة العامة للمرور تحذيرات من خطورة التجاوز من أكتاف الطريق؛ لما يسببه من مخاطر محتملة على حركة السير وقائدي المركبات.

ونشر المرور “إنفوجرافًا” عبر صفحته على “تويتر”، يتضمن مخاطر التجاوز من أكتاف الطريق والتي قد ينتج عنها إصابات في الأرواح والممتلكات.

وحددت الإدارة العامة للمرور 3 مخاطر وهي:

1- احتمال وقوع حوادث سير.

2- إرباك حركة السير.

3- تعطيل سير مركبات الطوارئ.