بايدن: زيارتي للمملكة أكبر من مجرد الحفاظ على المصالح الأميركية

محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن زيارته إلى المملكة تهدف إلى تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن الزيارة أكبر من مجرد الحفاظ على المصالح الأميركية.

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