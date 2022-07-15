فيديو .. رؤساء أمريكيون زاروا المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، المملكة اليوم بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث من المقرر أن يبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

وفي السطور القادمة نرصد أبرز رؤساء أمريكا خلال السنوات الماضية:

ففي عام (1974) زار الرئيس ريتشارد نيكسون المملكة في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز.

أما الرئيس جيمي كارتر فقد زار المملكة وأجرى اجتماعات مع الملك خالد بن عبد العزيز عام (1978).

كما زار الرئيس جورج بوش الأب المملكة 3 مرات واجتمع مع الملك فهد بن عبد العزيز عام (1990 -1992- 2008).

وزار الرئيس بيل كلنتون المملكة في مدينة حفر الباطن واجتمع مع الملك فهد بن عبد العزيز عام (1994).

أخبار قد تهمك

أيضا زار الرئيس أوباما المملكة أكثر من مرة واجتمع بالملك عبد العزيز والملك سلمان (2009-2015- 2016).

وكان الرئيس حونالد ترامب من الرؤساء الأمريكين الذين زاروا المملكة والتقي بالملك سلمان عام (2017).