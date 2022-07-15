«حساب المواطن»: لا ننظر إلى القروض والالتزامات المالية.. أفصحوا عن الراتب كاملاً

محمد بن مسعود - الدمام - شدد برنامج «حساب المواطن» على ضرورة الإفصاح عند التسجيل أو تحديث البيانات عن كامل المرتب الوظيفي شاملا التقاعد أو التأمينات، وإدخال إجمالي الراتب متضمنا جميع البدلات والعلاوات.

وأكد أنه لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية، كما أنه لا يتم الإفصاح عن دخل «الضمان الاجتماعي» من ضمن الدخل.

وقال البرنامج إنه يتم إعلان صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، ويمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حسابك «دراسة الأهلية».

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وأفاد البرنامج بأن تحديث البيانات ليس إلزاميا إلا في حال طرأ أي تغيير على بيانات المستفيد، من خلال «تفاصيل الطلب» ليتم التحقق منها مرة أخرى، وستتم دراسة حالة أهلية المستفيد وإبلاغه باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حساب «دراسة الأهلية» ضمن دورة الأهلية للدفعة القادمة.