هل مكافأة الزوجة الطالبة تعتبر ضمن مصادر الدخل؟.. حساب المواطن يوضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أكد حساب المواطن أن مكافأة الطلاب تعتبر من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها.
وأوضح حساب المواطن، عبر صفحته على “تويتر”، أن الإفصاح عنها يتم بإختيار الحالة الوظيفية (طالب) من (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين)، و من ثم الانتقال إلى الإفصاح عن الدخل، وإضافة دخل للتابع نوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي”.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد الحساب نصه: “مكافاة الزوجة الطالبة هل تعتبر من دخل الأسرة”.
وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن، مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والخمسين، وذلك بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة بالتوجيه الكريم والمتضمنة إعادة فتح التسجيل في البرنامج، وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ ثمانية مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022م.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري بأن زيادة الدعم للمستفيدين وصلت إلى 73% مقارنة بالدفعات السابقة، ليبلغ إجمالي الدعم لدفعة شهر يوليو بعد الدعم الإضافي أكثر من 3.1 مليار ريال، وأن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة بلغ أكثر من 10.2 ملايين مستفيد وتابع.
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وأكد أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة، بلغ قرابة 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 123 مليار ريال منها مليار وسبعين مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
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