شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يحسم موقفه من رحيل نجمه إلى أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، موقفه من رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى الدوريات الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بيريرا مطلوب في الدوريات الأوروبية

وقالت تقارير صحفية، إن البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب فريق الهلال السعودي، لديه العديد من العروض في الدوريات الأوروبية للرحيل عن فريقه بالموسم الجديد.

وأكدت صحيفة "الرياض السعودية"، أن إدارة النادي برئاسة بن نافل ترفض رحيل اللاعب وتفضل استمراره بين صفوفه حتى نهاية عقده.



الهلال يرفض التفريط في خدمات بيريرا

ماتيوس بيريرا



وتابعت: "الهلال رفض جميع العروض الأوروبية التي تقدمت مؤخرًا، من أجل شراء عقد البرازيلي ماتيوس بيريرا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأضافت: "فهد بن نافل رئيس النادي، يرفض تمامًا فكرة التخلي عن خدمات بيريرا، في ظل ثقته الكاملة في قدراته الفنية، واحتياج الفريق إليه بالموسم المقبل".

وتعاقد الزعيم مع بيريرا، قادمًا من صفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي في الصيف الماضي، مقابل 18 مليون يورو بعقد حتى يونيو 2026.



إيقاف القيد يمنع الهلال من رحيل لاعبه



كما يأتي رفض الهلال التفريط في خدمات لاعبه، بسبب تعرضه لعقوبة إيقاف القيد فترتين، وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لموسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أصدرت قرارًا رسميًا في مايو الماضي، بحرمان نادي الهلال من القيد لفترتي تسجيل.

جاء قرار فض المنازعات، على خلفية قضية اللاعب محمد كنو، فيما قررت الغرفة إيقاف اللاعب لمدة 4 شهور، وغرامة مالية تقدر بـ27 مليون ريال، يلتزم بسدادها اللاعب ونادي الهلال، إلى نادي النصر، بعدما قدم الأخير شكوى بداعي قيام اللاعب بفسخ عقده مع الفريق، بعد تجديد عقده مع الهلال، في يناير الماضي.

من ناحية أخرى يستعد اللاعب مع فريقه في الوقت الحالي، لخوض معسكر خارجي في مدينة برمنجهام البريطانية، والذي ينطلق يوم 29 يوليو الجاري حتى منتصف أغسطس المقبل.