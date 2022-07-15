شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من الهلال السعودي بسبب إيقاف القيد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم، أن نادي الهلال السعودي يعمل بكل قوة من أجل إنقاذ موسمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



فض المنازعات تقرر إيقاف الهلال من القيد

وكانت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أصدرت قرارًا رسميًا في مايو الماضي، بحرمان نادي الهلال من القيد لفترتي تسجيل.

جاء قرار فض المنازعات، على خلفية قضية اللاعب محمد كنو، فيما قررت الغرفة إيقاف اللاعب لمدة 4 شهور، وغرامة مالية تقدر بـ27 مليون ريال، يلتزم بسدادها اللاعب ونادي الهلال، إلى نادي النصر، بعدما قدم الأخير شكوى بداعي قيام اللاعب بفسخ عقده مع الفريق، بعد تجديد عقده مع الهلال، في يناير الماضي.

الهلال يتحرك من أجل رفع إيقاف القيد

الهلال السعودي

وأكدت صحيفة "الرياض السعوديه"، أن الإدارة الهلالية سوف تقوم برفع طلب تدبير وقتي جديد إلى مركز التحكيم الرياضي، خلال 48 ساعة، من أجل السماح للفريق بإبرام التعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحرك الزعيم الهلالي، يأتي لحين إصدار الحكم في الاستئناف، حيث قررت الإدارة تقديم استئناف إلى مركز التحكيم الرياضي، ضد قرار منعه من التسجيل لفترتين، ليتم تعيين محكمين للناديين في لجنة التحكيم.

وتابعت: "الهلال وإدارته قدموا طعنًا ضد تعيين المصري محمد عبد الرؤوف محكمًا لنادي النصر في قضية محمد كنو، بداعي كونه أحد المحكمين في قضية عبد الله السالم والتي لا تزال منظورة، إلا أن طعن الهلال قوبل بالرفض".



الهلال يرفض رحيل نجمه البرازيلي للدوريات الأوروبية

من ناحية أخرى أكدت جريدة "الرياض السعودية"، أن نادي الهلال، استقر على بقاء البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب الفريق، ورفض كل العروض الأوروبية المقدمة له.

وتابعت: "إدارة الهلال لديها ثقة كبيرة في قدرات وإمكانيات البرازيلي ماتوس بيريرا، وبالتالي لن يتم التفريط في اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".