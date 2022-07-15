شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 36 مصلى بالمسجد الحرام لصلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت الإدارة العامة للتفويج، ممثلة في إدارة تفويج المصلين التابعة لوكالة التفويج وإدارة الحشود بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 36 مصلى داخل المسجد الحرام، لأداء صلاة الجمعة.

وأوضح مدير إدارة تفويج المصلين خلف بن نجر العتيبي أن المصليات التي تم تخصيصها لأداء صلاة الجمعة وزعت كالتالي أربعة مصليات بالبدروم, وأربعة في الدور الأرضي، وتسعة في الدور الأول، وستة مصليات بالسطح، أما توسعة الملك فهد في الدور الأرضي أربعة مصليات، والدور الأول ستة، وسطح المسعى ثلاثة مصليات, إضافة إلى تهيئة مصليات التوسعة السعودية الثالثة ومصليات الساحات حال امتلاء المصليات المخصصة.