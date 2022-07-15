شكرا لقرائتكم خبر عن خطبتا الجمعة من الحرمين.. الحج حضي بخدمات متكاملة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة المسلمين بتقوى الله في السر والعلن.

وقال مخاطباً الحجاج "إنه بقَدْرِ الكَدِّ تُكتَسَب الرُّتَب، والمسبَّبُ يكونُ بحَسَبِ السبب! ها أنتم قد أنفقتُم كرائمَ الأموالِ والأوقات، فنَعِمتُم ببلوغ أعظمِ المساجدِ وأكرِمِ المَقامات، وأتمَمتُم خامسَ أركانِ الإسلام، وأجبتُم دعوةَ الخليلِ إبراهيمَ عليه السلام، فهنيئًا لكم هذه المِنةَ العظيمة، والمنحةَ الكريمة، وتوَّجَ اللهُ عملكم بالقبول، وخَتَمَه بخاتَمِ المغفرةِ ودَرَكِ المأمول، ولقد غَنِمتُم من الحجِّ أنفسَ المَكاسِب، ونَهلتُم منه أهْنأَ المَشارِب، رأيتُم قيامَه على التوحيدِ، واطَّراحَه للشركِ والتنديد، فلا يُعبَد إلا اللهُ وحدَه، ولا يُدعى غيرُه، ولا يُطافُ ويُنحَرُ إلا له جلَّ جلالُه، وقد أفدتُم من الحجُّ كَبْحَ النفسِ عن الوقوعِ في العِصيان، والانزلاقِ في مَصايِد الشيطان، والصبرَ على طاعة الرحمن، فإياكم والانتكاسَ بعد الاهتداء، والارتكاسَ بعد الاصطفاء، وخَلْعَ ثوبِ الطُّهرِ والنَّقاء".

وفي المدينة المنورة أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالباري الثبيتي المسلمين بتقوى الله، متناولاً انتهاء أعمال الحج وبدء الحجيج بحزم أمتعتهم عائدين إلى ديارهم بعد موسم ناجح وحافل بخدمات متكاملة وجهود تعاضدت فيها كل القطاعات التي بذلت عملاً دؤوباً وطورت فكراً حديثاً لخدمة الزوار والحجاج.

وقال: "إن الله تعالى منّ علينا بنعمة مواسم الطاعات التي تترادف خيراتها وتغمر رحمات الرب جل وعلا، وأن من المسلمين من رجع كيوم ولدته أمه ومنهم غفر الله له ذنوب سنتين"، موضحاً أن التنقية المستمرة من لوثات الحياة والتطهير الدائم لصحيفة الأعمال لا ينقطعان بانتهاء المواسم ولا يقتصر على مكان محدد أو زمان معلوم. وأكد فضيلته أن المسلم يتلمس الأعمال التي تكفر الذنوب وترفع الدرجات، مبيناً أن من أجلّ أسباب المغفرة توحيد الله وإفراده بالعبادة، مفيداً أن الذنوب تكفر بالتزود بالتقوى فهي خير الزاد.

وأوضح أن كل فضائل الأعمال مكفرات للذنوب ومن ذلك تعظيم أداء الصلاة على وقتها، مؤكداً أن على المسلمين بذل الخير حتى تكفر السيئات وترفع الدرجات، مبيناً أن مكفرات الذنوب القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.